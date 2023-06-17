本次「環孟布局團」包括貝登堡國際、芊迅科技、南寶樹脂、前電科技、達固扣件、萬年清(6624)、巨祥國際、智景、永盛及鈺桐公司等10家企業參團，產品涵蓋手作DIY、電子設備、扣件、建築及鋼鐵原物料等，切中印孟兩國亟欲發展基礎建設及促進疫後消費之所需，前往孟加拉首都達卡、印度傳產重鎮加爾各答及有南印度底特律之稱的汽車與ICT產業之都清奈拓展。由於是疫情過後睽違4年再度有台灣拓銷團進入此一市場，所以洽談場面相當熱烈，經過統計本團現場成交金額約36萬美元，後續成交金額約549萬美元。

團員南寶樹脂指出，疫情過後可明顯感受到印度經濟景氣的復甦，各項民生需求及價格飛漲，以最新經濟預估值來看，印度仍以6.9%經濟成長率，居主要區域之冠，勝過大陸、歐元區、美國等，商機可期。團員萬年清公司則表示，疫情後全球資金投資在製造業有明顯增加，也帶動全球環保設備的需求，目前全球新的資本設備投資，主要仍在亞洲，因此南亞地區為下一個亞洲投資的熱點地區，本次參加南亞拓銷團局的對公司業務相當有助益。

本團經過貿協駐外單位強力洽邀，包括如孟加拉最大家電製造商華頓(WALTON)企業向鈺桐公司採購製造電冰箱之鋼捲，印度Bata製鞋公司向南寶樹脂詢問採購鞋膠之可行性，共促成現場與後續商機合計585萬美元。