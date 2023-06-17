新冠肺炎5月解封後雲林縣急診量較4月增加近1600人，其中有近8成非急重症個案，沒有到基層診所或醫院一般門診，而是直接上急診導致塞車，雲林縣衛生局17日呼籲民眾落實分級醫療，沒有必要就不要掛急診，目前新型A流、新冠肺炎、腸病毒都在高原期，在急診室等待反而增加院內感染風險。

近期全台各醫院陸續出現急診壅塞狀況，雲林縣急救責任醫院亦受到影響，出現連續通報滿載情形，其中以台大雲林分院斗六院區、虎尾若瑟醫院最為壅塞，其他大型醫院也出現類似情況，造成急診一線醫護人員很大負擔。

縣衛生局長曾春美表示，自5月1日新冠肺炎解封後，雲林縣急診就醫總人次5月為1萬6733人次，與4月的1萬5176人次相比，上升1557人次，且有集中在特定醫院現象。

其中台大雲林分院斗六院區為雲林縣唯一重度級急救責任醫院，近2周急診就醫資料顯示，屬於腦中風、車禍重大外傷等檢傷1、2級的急重症病人僅占1至3成，近8成為檢傷3至5級如尿道炎、感冒、腸胃道疾病等輕中症病人，造成醫院每日待床人數高達70多人。

曾春美說，急診壅塞原因，除了近8成非急重症者不到基層診所或醫院一般門診就醫，疫情期間原門診就醫安排須住院的個案都回籠，因此增加病床需求，另外，醫事人員因確診請假，也造成病房人力短缺而無法收治病人。

曾春美指出，針對目前非常態急診壅塞情形，已請各院強化醫院調床機制，對於符合出院條件病人可辦理出院，加速病床周轉；民眾如遇緊急送醫情況，應依消防局119判斷分流，送往就近適當醫院，避免湧入單一醫院加劇急診壅塞。