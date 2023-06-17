台南市登革熱疫情不斷，今天又新增3例確診個案，累積已達11例。登革熱防治中心除繼續在「疫情熱區」的仁德區成功里及仁和里清除孳生源及擴大採檢外，為了展現對抗登革熱的決心，也宣布即日起已經沒有勸導改善期，一旦查獲有病媒蚊孳生源，都將依《傳染病防治法》逕行舉發，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。
今天確診的3名個案都住在仁德區，分別是79歲女性、43歲女性及7歲男童。其中，43歲女性及7歲男童為登革熱防治中心擴大採血發現；79歲女性為醫院通報確診。目前同住者都沒有疑似症狀，防治中心也立即派員前往他們的居住地，進行家戶內外的化學防治作業，並擴大孳生源清除、病媒蚊密度調查等工作，還針對周遭住戶進行健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷，期能阻斷社區登革熱傳播鏈。
鑑於沒有病媒蚊就沒有登革熱，登革熱防治中心也持續派員嚴格巡查與清除孳生源，今天在「疫情熱區」的仁德區成功里孳清384戶，有5戶陽性，還發現180個積水容器，查獲5個陽性容器，都已當場清除或投藥。
另外，為避免天溝等高處積水點或容器成為登革熱的防疫漏洞，今天也針對登革熱確定病例第5例位於永康區大橋里的居住地，進行化學防治及擴大孳生清除作業，防治中心還協同消防局，針對不在戶的建物外圍天溝及頂樓露台區域，利用無人機探查，並於頂樓露台發現保麗龍箱積水等情況後，當場聯繫住戶配合執行積水容器清除及相關防疫作為。
今天舉行的防疫會議，也宣示自即日起，全市公、私場所的所有人、管理人或使用人，應該主動清除場所內的登革熱病媒蚊孳生源，已無勸導改善期，一經查獲即依《傳染病防治法》逕行舉發，罰款3000元以上1萬5000元以下，屆期仍未完成改善且情節重大者，將命其停工或停業。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。