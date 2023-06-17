台南市登革熱防治中心協請消防局針對不在戶以無人機探查高處孳生源。（台南市登革熱防治中心提供／洪榮志台南傳真）

台南市「疫情熱區」的社區民眾踴躍前往擴大採檢站篩檢。（台南市登革熱防治中心提供／洪榮志台南傳真）

台南市登革熱疫情不斷，今天又新增3例確診個案，累積已達11例。登革熱防治中心除繼續在「疫情熱區」的仁德區成功里及仁和里清除孳生源及擴大採檢外，為了展現對抗登革熱的決心，也宣布即日起已經沒有勸導改善期，一旦查獲有病媒蚊孳生源，都將依《傳染病防治法》逕行舉發，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

今天確診的3名個案都住在仁德區，分別是79歲女性、43歲女性及7歲男童。其中，43歲女性及7歲男童為登革熱防治中心擴大採血發現；79歲女性為醫院通報確診。目前同住者都沒有疑似症狀，防治中心也立即派員前往他們的居住地，進行家戶內外的化學防治作業，並擴大孳生源清除、病媒蚊密度調查等工作，還針對周遭住戶進行健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷，期能阻斷社區登革熱傳播鏈。

鑑於沒有病媒蚊就沒有登革熱，登革熱防治中心也持續派員嚴格巡查與清除孳生源，今天在「疫情熱區」的仁德區成功里孳清384戶，有5戶陽性，還發現180個積水容器，查獲5個陽性容器，都已當場清除或投藥。

另外，為避免天溝等高處積水點或容器成為登革熱的防疫漏洞，今天也針對登革熱確定病例第5例位於永康區大橋里的居住地，進行化學防治及擴大孳生清除作業，防治中心還協同消防局，針對不在戶的建物外圍天溝及頂樓露台區域，利用無人機探查，並於頂樓露台發現保麗龍箱積水等情況後，當場聯繫住戶配合執行積水容器清除及相關防疫作為。

今天舉行的防疫會議，也宣示自即日起，全市公、私場所的所有人、管理人或使用人，應該主動清除場所內的登革熱病媒蚊孳生源，已無勸導改善期，一經查獲即依《傳染病防治法》逕行舉發，罰款3000元以上1萬5000元以下，屆期仍未完成改善且情節重大者，將命其停工或停業。