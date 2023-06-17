對於中美海軍不論在噸位上或質量上的比較，前海軍艦長呂禮詩分析，共軍服役的艦艇超過375艘，美國服役的艦艇只有297艘；且共軍055萬噸大驅有兩項利器，美軍現在看中國大陸的論文才恍然大悟。

呂禮詩15日在網路節目《財經起床號》指出，中國大陸光是在大連造船廠的一個船塢，一次就可以製造5艘052D；美國把造船工業外包到東亞來，數量跟不上，，儘管美國眾議院盼每年能造3艘勃克級的神盾驅逐艦，但實際上每年只能製造1.5艘。

另外，共軍055型萬噸大驅非艦首有一個高功率微波，實際上就是電磁脈衝陣列，這個電磁脈衝會讓對方無人機、反艦飛彈短路，不過呂也提到，水下無法影響到。且055艦的後段還有配置米波雷達，可以反制美國的隱形戰機。

前海軍艦長呂禮詩。（資料照片）

呂禮詩表示，055上面的兩項新型裝備，美軍現在看中國大陸的論文才恍然大悟。他也提到，我方國防部緊抱美國大腿，在新科技上的研究比較喜歡「英翻中」，往往忽視兩岸文字相同，可以更快了解對岸的技術。