賴清德副總統今出席「《HOME RUN：森林王子張泰山》贈書活動」，賴清德勉勵小球員，擁有這本書，就像是無形之中，張泰山在身邊鼓勵、教導大家一樣。

賴清德今與前職棒球星張泰山一同贈書予卑南國中、南王國小及水源國小棒球隊成員，期勉小球員們懷抱感恩的心，正面看待挫折、失敗、困難的可貴之處，並勇敢接受挑戰，謙虛面對結果。

賴清德致詞時指出，今天很高興和大家聚在一起，分享中華職棒傳奇球星張泰山的大作。他看了這本書之後，有幾點和同學們分享。第一，張泰山19歲成為森林王子，是大家的偶像，從書中，「看到他的帥氣，也看到他歷經千辛萬苦、一場又一場的比賽」，相信這本書可以鼓勵大家，是同學們在棒球領域繼續發展的榜樣。

他說，擁有這本書，就像是無形之中，張泰山在身邊鼓勵、教導大家一樣，希望同學們能夠看到張辛苦訓練、努力奮鬥的過程。

賴清德指出，其次是希望同學們能夠感受到張泰山對教練、家人、老師、隊友懷抱感恩的心情，以及回饋社會支持。面對各種困難時，懷抱感恩的心會讓人正面看待事情，看出挫折、失敗、困難的可貴之處。

他說，失敗是成功的必要過程，雖然一開始可能是障礙，卻成為未來成功非常重要的關鍵。最後是態度，對棒球、對人生的態度。「勇敢接受挑戰，謙虛面對結果」，這句話令人感動。面對很強的對手，勇敢挑戰；輸了，謙卑面對結果，下次再來。要有這樣的棒球態度，和人生一樣。

賴清德提到，張泰山說得很好，「棒球，是一項從『家』出發，又努力回『家』的運動」。棒球令人感動，因為投手每一次投球就是一次拚搏，即便對上強打者，球還是要投出去；打者站上打擊區，每一次揮棒都代表一次希望，這就是棒球可愛、迷人的地方。

他說，時時面對挑戰，處處看到希望，有時希望會實現，有時希望會落空，就再接再厲。

賴清德說，棒球是很好的運動，可以學習到團隊精神，每場比賽也都是一種壓力測試，能夠通過測試，未來表現也都會比較好。他鼓勵同學們持續打棒球，尤其現在棒球已職業化，有很多路可以走；也特別叮嚀同學們要注意身體健康、生活規律，不要受傷，才能走更遠；並持續不斷地訓練，有理想、有方向，才能更成功。