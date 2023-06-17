米斯特以自有的服裝設計團隊孵化出不同的品牌概念，採用一體化整合的SPA（Speciality Retailer of Private Label Apparel）營運模式，從品牌策劃、產品設計、生產製作、行銷推廣到零售一體化控制，確保品牌定位與產品優勢；另一方面，從電商起家的米斯特採用線上、線下虛實融合的全通路（OMO）模式，透過顧客消費大數據，以資料庫分析消費者的線上和線下交易偏好，回過頭來應用在商品開發、品牌行銷和營運銷售，在商品設計階段就加入當下流行元素，形成產品優勢以提高產品銷售率，該快速與彈性的營運模式已成為公司精準開發與行銷的法寶，可以快速應變市場的變化。

米斯特2022年全年營收新臺幣5.06億元，年增40.38%，EPS 3.09元。今年5月營收新臺幣5517.8萬元，年增134.26%；1至5月累計營收3.02億元，年增72.89%。

統計到今年5月底為止，米斯特旗下的3個服飾品牌共有55間實體門市，公司展店數最多的主力品牌「Life8」有31家，主打「簡約、流行、平價」品牌訴求，深受年輕族群喜愛；講求國際IP授權和原創圖繪設計的「ALL WEARS」則有17家；「WILDMEET」主打平價戶外機能服飾，有7家。

米斯特近期營收表現亮眼，在疫後經濟回流實體通路的趨勢之下積極布局展店，旗下新成立的品牌「EVENLESS」，主打環保永續的機能服飾市場，瞄準百貨業下半年銷售熱絡，首間實體門市7月即將在臺中新光三越開幕，可望激發米斯特下半年的營收動能。

米斯特表示，下半年4個品牌都將持續展店，迎接實體通路人潮回籠的蓬勃商機，亦會聚焦以高效的品牌孵化模式，每年創建新品牌，並引入國際品牌的合作，以強化長期的成 長動能。

產業分析網站「未來流通研究所」資料顯示，國內的服飾專賣零售業2022年產業規模達3494億新臺幣，漲幅達18.82%，表現亮眼，時尚產業在全球各國市場規模都持續成長，永續環保的議題也逐漸受到關注，米斯特新品牌EVENLESS就以環保永續、天然質料為概念，設計出減少浪費、高品質的機能服飾，首間開幕的門市店內擺設和建材也以環保、綠建材為元素，呼應品牌「極簡機能，永續發展」的友善環境訴求。