受惠半導體、國防、電動車及高頻通訊等相關產業CAE需求穩定增加，虎門2022年營收5.36億元，年增13.52%，稅後淨利7245萬元，成長2.27%，每股盈餘3.87元，營收、獲利、EPS均創下歷年新高紀錄。

虎門董事長林麗俐表示，虎門除深耕所經銷的軟體產品，以加值應用增加整體服務價值外，同時積極整合相關之軟體及應用開發經驗，研發自主性之軟體服務。近年研發團隊應用人工智慧（AI），包含機器學習與影像辨識技術於工程計算之建模、調參、準確度校正、大量數據判讀與超高效率之結果推估，來提升客戶之研發效率，當部分人工作業被AI取代，客戶得以更專注於創意的發想，公司持續布局多元產品，拓展更多CAE應用領域，並且增加多項軟硬體整合解決方案，提供公司業績長期擴張動能，保持每年穩定成長。

虎門之研發技術涉及各產業及各種應用層面，客戶群之行業範圍遍及半導體、國防、電子、電動車、傳產、高頻通訊、法人研發單位及學術體系等領域，眾多客戶配合已久，虎門可立即了解客戶所需，並立即提供解決方案，以利客戶快速完成研發階段並進入製程，且因虎門開發之解決技術應用項目可適用於相同產業，除維持既有客戶關係外，亦可開發同產業之新客戶。且公司因配合眾多產業之客戶，透過與客戶討論解決方案時，可洞悉該產業之未來發展方向，並提早模擬出適合該產業之解決方案，以搶占該產業之發展先機。

因應客戶需求，虎門積極拓展產品應用領域，並結合各領域的合作夥伴，提供軟硬體整合解決方案，包括與雲端運算平台、伺服器及工作站整合；同時與國外聲學、振動及光學量測大廠合作，整合模擬技術，提供客戶各種模態分析工具，預期將成為虎門成長的新動能。

今日股東會也提前全面改選董事，此次改選董事7席(含獨立董事4席)，新任董事包括林麗俐、楊舜如、廖偉志，以及獨立董事王正青、吳江河、鄭文偉、蔡國忠順利當選，新任董事(含獨立董事)自選任後立即就任，任期至2026年6月16日。

股東會結束後召開董事會推選董事長，會中全體出席董事一致推舉林麗俐續任董事長。