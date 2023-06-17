美國國務卿布林肯周日起訪華兩天。布林肯16日在華府與到訪的新加坡外長維文會面。維文說，布林肯的中國之行正值「一個非常重要和關鍵時刻」，世界其他國家都會關注，希望能夠處理好分歧，但更重要的是，建立開放的溝通渠道，建立互相信任和理解。

維文與布林肯舉行會談後，在共同記者會上指出，當今世界面臨繁多挑戰，諸如氣候、大流行病、網路及外太空問題等等，即使世界正在向多極世界過渡，現在比以往任何時候都更需要一個基於規則的多邊體系，其機構和程序應當符合目標，並在必要時更新。他說：這就有賴於美國與中國達成一項權宜妥協（modus vivendi）。

據新加坡聯合早報網報導，15日，維文在華府智庫「外交關係協會」（The Council on Foreign Relations）參加一場對話會時說，當下的國際秩序正從冷戰後美國獨大，回歸多極世界這個更自然的歷史軌跡。人們應意識到這個世界進入了另一個關鍵節點，除了不要受困於非此即彼的二元化選擇，更要摸索如何在不涉及對抗的情況下競爭與合作。

維文指出，基於規則的多邊主義、開放且包容的經濟，以及全球供應鏈，是讓各方獲益並實現和平與繁榮的偉大配方，當今的世界仍然需要這些多邊機制與規則，只不過得做出一些適當的更新。

維文強調，新興領域存在競爭，但人們要提防兩極分化的企圖，應力求達致符合時代科技與政治需要的多邊解決方案。

新加坡外交部發文告說，維文16日與布林肯會面後，雙方宣布更新氣候變化合作關係，在五個重點領域加強合作，包括在東南亞進行能源轉型、低碳以及零排放技術與解決方案等。雙方也期待在網路安全、航空等領域拓展雙邊合作，並肯定印太經濟架構的進展。

維文和布林肯也重申兩國在經濟、防務等領域建立的長久合作關係，以及承諾維持穩定、以規則為基礎的多邊國際秩序。兩人也針對國際和區域的發展交流意見。