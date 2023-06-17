民進黨主席暨總統參選人賴清德16日深夜在社群平台IG上發布台南林家肉燥飯的短影音紀錄；引來夜貓族直呼「太罪惡」；民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人郭雅慧今表示，這是賴清德在IG上新推出的企劃「賴food」，未來將走訪全台各縣市，搜羅各地方的特色小吃介紹給大家。

賴清德昨日深夜，在社群平台IG上發布台南林家肉燥飯的短影音紀錄，並寫下：「這時發這個會不會沒朋友？超級好吃的 ＃林家肉燥飯」，讓許多網友崩潰留言：「現在都幾點了！！！！！！發這麼罪惡的肉燥飯對嗎」、「這時間點發這個，確實可惡了點….」，更有許多台南的粉絲表示，這家是在地人必推，更誇讚賴清德「內行懂吃」。

「林家肉燥飯」是台南創作歌手阿雞GLOJ與家人共同經營的小吃店，得知賴清德來訪，還特地拉出手作的紅布條，熱情歡迎賴清德的到來。

賴清德在介紹肉燥飯時，提出了自己認為肉燥飯好吃的五個要件，包括米一定要好吃、配料一定要獨到、口味一定要好、香味一定要夠，賴清德強調，這就是台南美食吸引人的地方。要離開前，賴清德還在林家肉燥飯中巧遇饒舌工作室「人人有功練」的成員，與他們合影時賴清德還笑稱自己在「學習當饒舌歌手」，並擺出「ROCKER」的手勢逗得現場民眾哈哈大笑。

郭雅慧表示，「賴food」是賴清德在IG上新推出的企劃，未來將走訪全台各縣市，搜羅各地方的特色小吃介紹給大家。郭雅慧説，賴清德是個很「懂吃」的人，又是台南美食之都的代表，結合這兩個特點，競選團隊打造IG上面的新企劃，用超罪惡的深夜美食讓年輕朋友們能看見不一樣的賴清德。

郭雅慧也表示，非常歡迎全台各縣市的店家來投稿，更歡迎大家追蹤賴清德的IG帳號，還可以tag賴清德許願「到此一遊」。

將走訪全台搜羅特色小吃，賴清德很「懂吃」又是台南美食之都代表，團隊企劃用超罪惡深夜美食讓人看見不一樣的賴清德。