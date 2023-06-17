新北市一名26歲翁姓女子日前入住板橋區一家旅店，7日下午3時許她躺在床上，發現窗戶外有人偷拍，嚇得趕緊躲進浴室，向男友求救並打電話報警，警方到達時男子已逃逸，經調查要逮捕嫌犯時發現他竟因他案入監服刑，警方將擇日借提偵詢以釐清案情。

警方調查，李姓男子（40歲）涉及多起竊盜案，7日下午3時許，他跑到板橋區一間旅店，利用旅店旁的防火巷，徒手攀爬逃生梯至5樓窗台，企圖利用工具撬開窗戶進入行竊。在行竊過程中，李男隔著窗子發現26歲翁姓女子穿著清涼躺在床上，李男竟起色念拿起手機偷拍；翁女發現窗外有影子晃動，起身驚見趕緊躲進浴室，打電話向男友求救並報案，男友10分鐘內趕來搭救，最後李男從陽台跳到逃生梯後逃逸。

警方表示，警方到場後，鑑識人員立即採集相關跡證，經調閱周遭監視器鎖定李男涉案，翌日員警持拘票要拘提他時，發現他因涉及其他竊案已入監服刑，警方將擇日借提偵訊，並追究他妨害秘密罪及違反社會秩序維護法等相關刑責。