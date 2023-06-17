為加強跨部會合作共同打擊詐欺犯罪，積極執行行政院打詐行動綱領1.5版識詐及阻詐重點面項，北市警信義分局與華南銀行總行17日聯合舉辦「防詐守門員，打造368鄉鎮金融防護網」反詐騙宣導活動，由華南銀行總經理黃俊智與信義分局長陳炯志共同主持，並邀請刑事局長李西河致詞，行員也分享臨櫃實際遇到、成功攔阻的詐騙案例。

宣導活動邀請信義區里民一同到場共襄盛舉，聆聽信義分局偵查隊分享常見詐騙手法及注意事項。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

李西河表示，近年來詐欺案類中「假投資」、「ATM解除分期付款」及「網路購物詐騙」名列前3名，其中假投資詐騙手法損失金額最高，損失金額占所有詐騙案件的6成之多，民眾疑似被詐騙，欲臨櫃提、匯款時，有賴銀行端關懷提問，並通報第一線警察人員到場協助攔阻，在第一時間即將詐騙阻絕，使民眾的財產得以守成，行政院更積極推廣跨部會「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面項工作，以減少詐騙案件發生。

黃俊智表示，華南銀行非常致力於防範詐騙工作，不論是金融帳戶異常通報、疑似人頭帳戶的審視，以及臨櫃的關懷提問等，鼓勵行內員工勇敢、積極的執行，今日華南銀行率先舉辦活動，期許為推廣368鄉鎮金融防護網起到領頭的作用，響應銀行與警方共同打擊詐欺犯罪的決心。

宣導活動邀請信義區里民一同到場共襄盛舉，聆聽信義分局偵查隊分享常見詐騙手法及注意事項。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

信義分局長陳炯志表示，打擊詐欺犯罪是政府當前重點工作目標，銀行端的關懷提問是攔阻詐欺重要的一環工作，北市警局今年至今與銀行端合作，已成功攔阻531件臨櫃匯款，總金額達5億103萬元，其中信義分局成功攔阻47件臨櫃匯款，總金額達近3000萬元，成功守護民眾的財產。對於華南銀行合作舉辦本次活動，達到跨銀行與警方通力合作宣導，表達感謝，希望透過活動能激勵更多民眾的防詐意識。