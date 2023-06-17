北市太原路某工地16日中午發生施工意外，工人操作吊車，將上百條鋼筋吊掛拉動時鬆脫，鋼筋如下雨般四處散落，所幸周圍早已清空，並未造成人員傷亡，僅砸中旁邊1部臨停的車輛。
警方初步指出，16日上午11時49分，太原路、承德路口某工地發生吊車鬆脫，鋼筋砸毀林姓男子停在路邊的車輛，施工單位表示願向車主賠償。
警消表示，意外所幸未造成人員傷亡，事故發生原因已由市府進行工安調查中。
北市太原路某工地16日中午發生施工意外，工人操作吊車，將上百條鋼筋吊掛拉動時鬆脫，鋼筋如下雨般四處散落，所幸周圍早已清空，並未造成人員傷亡，僅砸中旁邊1部臨停的車輛。
警方初步指出，16日上午11時49分，太原路、承德路口某工地發生吊車鬆脫，鋼筋砸毀林姓男子停在路邊的車輛，施工單位表示願向車主賠償。
警消表示，意外所幸未造成人員傷亡，事故發生原因已由市府進行工安調查中。
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