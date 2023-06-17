大陸著名經濟學家、北京大學教授林毅夫今在海峽論壇期間稱，要向台灣鄉親，尤其是年輕一代的台灣鄉親分享一句內心的話：不論你們今後從事什麼職業，到大陸來，抓住這個千載難逢的機遇。

大陸國務院灣事務辦公室與福建省人民政府會同兩岸82家機構共同主辦的第十五屆海峽論壇在廈門舉辦論壇大會。林毅夫在大會上發言，分享了他對當前世界格局、大陸經濟發展態勢及臺灣民眾的發展機會的看法。

「我20多歲從廈門的對面金門回到祖國大陸來。」林毅夫談及個人經歷時表示，在後面的40多年，他親歷和見證了大陸的快速發展，國際影響力的迅速提升。

他指出，中國現在是世界第一大貿易國，是世界上120多個國家和地區的第一大交易夥伴，另外70多個國家和地區的第二大交易夥伴。當前，中國處於近代以來最好的發展時期。

他說：作為已到了從心所欲而不逾矩的過來者，今天，很高興看到在座的很多台灣鄉親，尤其想和年輕一代的台灣鄉親分享一句內心的話。「不論你們今後從事什麼職業，到大陸來，抓住這個千載難逢的機遇。你們不僅可以實現自己的抱負、做出一番事業；而且當你們到了我這個年紀的時候，你們將目睹中華民族偉大復興的最終實現，並且能夠自豪地說在民族復興的偉業中，也有我的一份貢獻。」