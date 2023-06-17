前國安局長陳明通今天委託律師發表聲明指出，對台大校教評會以絕對多數通過不解聘，深感欣慰並致上誠摯謝意；作為前新竹市長林智堅指導教授，他未來將繼續努力平反這項「世紀大冤案」，希望早日還給林智堅一個公道、一份清白。

陳明通遭檢舉疑涉學生論文指導不周案，台大校方14日表示，教評會認定陳明通未達應解聘程度。不具名相關人士透露，教評會有給予3項懲處，包括要求陳明通不能歸建擔任教授職、不能再申請延長服務，也不得再聘任為台大的兼任教師。

陳明通今天透過律師吳佶諭發表3點聲明表示，對於台大校教評會以絕對多數通過不解聘，他深感欣慰，並致上誠摯的謝意。

陳明通指出，他一向主張林智堅並未抄襲，台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」，最近台北地檢署、台灣高檢署及台北地方法院，先後採信他先前的公開說明而作出處分或裁定，且已經定案（台北地方法院112年度聲判字第99號刑事裁定）。

陳明通最後強調，作為林智堅的指導教授，未來將繼續努力平反這項冤案，「希望早日還給智堅一個公道，一份清白」。