橫跨基北北桃四都市的1200月票（即「TPASS」月票）將於7月1日啟用。交通部長王國材為了解整備情形，於17日下午2時至台鐵基隆車站視察，並於受訪時被問到台鐵票價是否會調漲問題。對此王回應，由於台鐵明年1月將公司化，出於尊重台鐵董事會權限，票價將在明年交由董事會決定，今年底前都不會漲價。

交通部長王國材17日至到台鐵基隆車站，與副市長邱珮琳共同視察1200月票整備情形，於聯訪時被問到台鐵票價是否要調漲的問題。

對此王國材回應，台鐵前次調整票價是民國84年，換句話說已整整28年沒有調整過票價，雖然相關方案一直有在研擬，台鐵局也有送到交通部，但考量到但明年1月台鐵就要公司化，他認為調整方案應尊重董事會，先由董事會通過再來討論，並表示今年底前都不會調整票價。

王國材說，目前交通部與台鐵仍有許多政策需要優先處理，像是台鐵的安全改革和營運改革，都會在公司化前的期間再加強，另外像是通勤月票部分，7月1日將辦理三大生活圈共11個縣市，直到年底前還有9個縣市要規畫，因此會優先處理這些業務。

王強調，台鐵票價部分要尊重公司化的機制，若在還為公司化前就先調整，就是不尊重董事會。未來相信董事會無論對資產開發、營運及票價都會有他們的看法，交通部這邊會尊重董事會的決策與運作。