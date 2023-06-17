台中市后里國小體育班成立31載，創下無數比賽佳績，更孕育不少體育菁英，小小選手以學長姐楊勇緯、林真豪為榜樣，日前勇奪全國柔道錦標賽女童團體賽冠軍。后里國小指出，體育班從創班至今，南征北討拿下上千座獎盃，不僅為校爭光，更為選手們注入一股強心針。

后里國小選手南征北討，勇奪全國柔道錦標賽女童團體冠軍，全校師生相當開心。（陳淑娥攝）

后里國小女童在全國柔道錦標賽團體賽中，先鋒洪湘閔反摔取得Ippon，次鋒許芳婕也反摔領先2點，再勝1點即封后，無奈對手不肯罷手，眼看氣勢偏向對方，主將林洧彤上場取得1分領先，但對手也奪回1分平手；在剩2分19秒時，教練大喊不要放棄，林洧彤以小外掛扳倒對手，取得漂亮Ippon，也為后里國小爭得榮耀。

擔任主將的林洧彤表示，自己練柔道最大的困難就是減重，體重要在55公斤以下，但賽前曾飆到59公斤，只能放棄外面的早餐店，天天啃水煮蛋，所幸達成目標。先鋒洪湘閔說，每天跑步15-20圈勤練體能讓她覺得很苦，但最終拿下好成績，媽媽很開心分享喜悅。男選手黃崴驄則初期表現平平，突然有所領悟，獲得優異表現。

后里國小體育班南征北討，31年來獲獎無數。（陳淑娥攝）

教練王建升提到，這1、2年柔道風氣盛行，參賽人數從1000人增至3000人，台東、屏東有學校更從幼稚園、低年級開始培訓，競爭相當大，學校選手們能脫穎而出，實屬不易，體育班至今「摔」出上千座獎盃，都是榮譽的象徵。

校長陳錦鎮指出，體育班孩子們南征北討，相當辛苦，非常感謝顧問張永信大力贊助經費，讓選手無後顧之憂。學校體育班成立逾31載，創下無數比賽佳績，孕育不少體育菁英，楊勇緯、林真豪便是其一，兩位奧運國手優異表現，讓更多選手勇於向夢想邁進。

后里國小表示，體育班自5月19日馬不停蹄南征北討，由教練王建升、老師洪巧俞及導師群曾得文、邱珠蘭共同帶隊參賽，連續5天，包括校長陳錦鎮、顧問張永信、退休老師蘇聰賢、會長夏豪傑以及主任梁鈞閔紛紛為選手加油打氣。