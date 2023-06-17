台灣「MeToo」運動持續延燒，曾被封為「文壇四大天后」的百萬暢銷作家小彤身材姣好，透露曾遭一名主持大哥言語性騷，狂問「妳乳暈什麼顏色」，她最後用尿遁逃避回應，「其實當下我是很不舒服的，去廁所的時候有點想哭」，躲在廁所10、20分鐘，等到節目開錄前才回攝影棚；她未透露這位大哥是誰，僅笑說：「以前還算是蠻大牌的主持人，已經不在線上了。」

小彤敘述婚前與這位大哥曾是某節目固定來賓，彼此很熟，加上對方是前輩，對他更是敬重。某次，2人一起主持某置入性節目，小彤穿上節目準備的低胸服裝，對方一見她的北半球，顧不得已別上麥克風，問「妳乳暈什麼顏色」，她裝傻回「不告訴你」，對方仍不罷休繼續問3、4次以上，她最後受不了直接躲到廁所裡，等快開錄才回攝影棚。

小彤至今仍覺得這位大哥很誇張，完全不在乎導播聽得到，形同公然性騷擾，但她無奈坦言：「為了工作可以繼續下去，我又不能當眾發你飆，不然節目怎麼錄。」不過，她認為遇到性騷擾當下，要明確表達自己的態度，她事後對大哥態度變得嚴肅，「他當作玩笑，我當作性騷擾」，讓他知道自己開不起這種玩笑，之後也不敢再冒犯。

小彤也憶起第一次讀碩士班時，差點險遭教授性侵的驚魂記，她表示某次師生聚餐時，教授趁大家喝茫，想硬拖她到餐廳內的隔壁包廂，嘴上不斷說「老師有事跟妳說」，嚇得當場甩開他手，教授不罷休繼續拖她進包廂，她形容當時如拔河般拉扯，前後約1、2分鐘，所幸有女同學見義勇為，「出手」帶她逃離現場。

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