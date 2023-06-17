前立委陳柏惟15日遭女志工指控性騷擾，雖然他火速道歉，卻又遭被害人打臉內容不實，引發批評。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯今( 17 日)指出，陳柏惟的堂哥陳玄曄被爆出劈腿性醜聞時，陳柏惟還想拿錢「搓圓仔湯」息事寧人，顯然性平觀念有很嚴重的問題，爆出性騷擾真的不意外。

徐巧芯今在政論節目《新聞大白話》表示，陳柏惟除了自己之外，還加上他的堂哥陳玄曄先前爆出劈腿5女的醜聞，每一次爆出性騷事件都是他們的志工，根本是把「志工變後宮」。

徐巧芯也提到，上一次陳玄曄被爆料時，陳柏惟也被指控想用錢搓圓仔湯，讓受害者息事寧人。徐痛批，「你把女性當成甚麼了？」那時候就覺得陳柏惟在性平觀念上有很大的問題，這次又被爆出性騷女性，並不意外。

基進黨台南執行長吳依潔16日透露，陳柏惟當時退出基進黨前，曾以自己的高聲量來威脅黨必須遵照他的意志，包括要脅主席提名他酒駕數次、劈腿累犯的堂哥陳玄曄選議員。

陳玄曄在今年２月被指控，在去年台中市議員選舉時，隱瞞交往19年的女友，同時與4名志工團成員、支持者交往，有受害者指控說，「曾37次和陳玄曄無套嘿咻還被要求看性愛片學技巧」，東窗事發後，陳柏惟還透過中間人想利用吃飯或金錢等方式企圖摸頭。