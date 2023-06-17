彰化縣大城鄉潭墘國小自112學年度起將停辦，潭墘村民組成反廢校聯盟，過去發起多起陳抗堅決反廢校，17日北上至立院陳情；彰化縣政府回應，「再次」重申相關程序依法行政，潭墘國小將轉型為「彰化縣特色遊學中心」，停辦後規畫學生就讀大城國小。

縣府教育處表示，潭墘國小停辦依「彰化縣公立國民中小學合併或停辦辦法」規定，學校當學年度學生數本校人數40人以下，且新生人數未達10人者，應於當年度11月20日前提出彰化縣小型學校發展評估指標試算積分表及評估報告書，送縣府辦理專案評估。

潭墘國小自108年度起連續4年進入評估，全校學生數111學年度僅29人，是全縣最少，加上該校113及114學年度每年新生都僅有2人，不利同儕互動及多元學習，因此將其併入其原本母校大城國小。今年2月召開公聽會與學生、學生家長等充分交換意見。

教育處指出，所有學生均獲縣府安心就學補助，早餐每月補助1000元，每年補助9個月；服裝每2年補助1次至國小畢業，包括長、短袖服裝及外套各1套；交通部分可選擇由縣府交通車接送，或每月4000元交通補助，每年補助9個月，共計3萬6000元。目前欲就讀大城國小的學生均選擇領取補助。

教育處說，潭墘國小校區將規畫「彰化縣特色遊學中心」，推動縣內學校在地遊學與跨縣市學校城鄉交流，將設計動、靜態課程，與地方產業鏈結，以遊學方式提供學生體驗，開拓學生嶄新視野。

教育處強調，所有程序依法行政，目前校區運動場地、圖書館等仍維持開放民眾使用，部分教室也提供在地藝術家創作及結合遊學課程教學使用，充分發揮校園空間價值，讓校園社區化，原貌保存地方記憶不會消失。