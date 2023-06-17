後疫情時代來臨，生醫成為全球重點發展產業之一，「看見生醫大未來國際論壇」於今(17)日舉行，邀請多名知名海內外產官學代表出席。台灣大學前校長楊泮池特別提到，台灣資通產業領先全球，希望接下來發展能與生醫與醫療領域緊密結合，且相關法規與研發結果都能有效落地發展，讓本土創新研發成果均能走向國際。

由「H.Spectrum＋ 健康金鳳凰國際加速器」主辦，「Startup World Cup全球最大創業大會＆競賽」、環球生技月刊、仙人掌創業服務公司協辦的「看見生醫大未來國際論壇」，今日在台北創新實驗室智慧國際會議廳舉行，透過產官學研專家學者的專題演講及菁英論壇，讓各界一窺生醫產業的大未來。

「2023 H.Spectrum＋看見生醫產業大未來國際論壇」，邀請多位國際重量級人士及新創團隊出席。（主辦單位提供）

活動邀請多位國際重量級人士出席，首先將由 Pegasus Tech Ventures 創辦人Anis及國際醫療資訊協會（International Medical Informatics AssociationIMIA）李友專主席，進行兩場國際新創趨勢專題演講；此外亦安排二場「智慧醫療菁英」論壇，以多元化的方向進行深入暨廣泛的討論。

論壇更連結國內外產學界代表，包括北醫生醫創新設計中心、加州大學舊金山分校等國際多位專家與會，協助新創團隊了解國際現況提供新創企業更多面向的新知，讓台灣累積與世界接軌的能量。

台大前校長楊泮池在會前接受媒體聯訪。(李侑珊攝)

受邀出席的台大前校長楊泮池在會前接受媒體聯訪時表示，台灣這幾年新創環境越來越好，而在本土諸多產業當中，又以資通產業領先全球，希望接下來發展能與生醫與醫療領域緊密結合，且相關法規與研發結果都能有效落地發展，讓本土創新研發成果均能走向國際。

對於台灣近年來新創風氣十分蓬勃，楊泮池指出，在醫學中心當中，也有很多菁英人才對新創很有興趣，甚至也投入發展，因此希望政府能夠推出足夠的鼓勵措施，協助研發成果能夠順利落地、驗證。

H.Specturm＋國際加速器執行長魏義旻。(李侑珊攝)

H.Specturm＋國際加速器執行長魏義旻說，H.Spectrum＋國際加速器計畫有幾個特色，首先這是鴻準精密結合國內外生技產業的優質資源，將挹注集團力量，直接投資，提供財務上的支持，協助加速商業化的進程。

魏義旻提到，鴻準結合產學研資源，提供技術輔導、技術移轉、製造流程改善等支援，讓新創企業能夠更有效率的發展其產品；透過國際資源整合與商業網絡，協助團隊開拓國際市場，加速產品在全球的商業化。H.Spectrum＋期待透過徵件計畫，培育更多具有創新思維和實踐能力的生技專業人才，為台灣的智慧醫療產業發展貢獻更多力量。