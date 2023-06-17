近年來運動風氣盛行，不過也有許多錯誤的運動觀念需要導正。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健就指出，5個常聽到的運動迷思，包括先吃胖再練、跑步是減脂最好的運動、游泳是雕塑身形最佳運動、只要做重訓就能增肌減脂、跑完步再做伏地挺身當收尾等。其中，他表示，跑步只會增加肌耐力，無法刺激肌肉肥大，一旦停止訓練，維持相同進食量，就會長出不少肥肉。

醫師蕭捷健在臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文，列出5個常見的運動迷思，並一一進行說明：

1、先吃胖再練？

蕭捷健指出，脂肪和肌肉，是完全不同結構的組織。體脂肪低的人，胰島素比較敏感，增肌比較迅速；吃胖之後，反而引起胰島素阻抗，長出來的都是肥肉。因此，他建議體脂偏高的人，先減脂再增肌比較有效率。

2 、跑步是減脂最好的運動？

蕭捷健表示，雖然有氧運動對健康和心肺有益處，但不難發現，運動場上田徑選手的體型都偏乾瘦，這是因為跑步無法刺激肌肉變大，且由於訓練會消耗大量熱量，一但停止訓練，又維持相同進食量，就會長出不少肥肉。因此想要健壯的體型，光靠跑步是無法達成，尤其夜跑後，如果又帶一包鹹酥雞回家，簡直比沒出門還恐怖。

3、游泳是雕塑身形最好的運動？

蕭捷健指出，研究發現，長期浸泡在相對低溫的水裡，會導致食慾大增，因此游完泳都會感到特別飢餓。他提醒，若想要靠游泳達到減重效果，必須認真計算熱量才行。

4、只要做重訓就能增肌減脂？

蕭捷健說明，人體的肌纖維分成有氧耐力型的紅肌，和力量爆發型的白肌，前者燃燒脂肪的能力好；後者透過重量訓練刺激會變肥大，就能儲存更多肝糖，不變成脂肪堆起來，所以兩者都不能偏廢。

5、跑完步再做幾下伏地挺身當收尾？

蕭捷健表示，全身的肌肉需要有系統的鍛鍊，因此只做幾下是不夠的，而且先做有氧後，就沒力氣做肌力訓練。他建議，重訓完再做有氧，重訓的力量不會因為先做了有氧後減低，也更能有效率啟動有氧燃燒脂肪的作用。