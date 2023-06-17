為推動台中市海線地區發展，台中市政府提出「九大旗艦上位計畫」，包括打造松柏衝浪基地計畫、雙寮生態綠洲計畫、五甲水上遊憩計畫、大安濱海遊戲設施等，但市議員楊典忠等人抨擊，此計畫重北輕南，沙鹿、外埔、龍井、大肚等區都被排除，質疑市府花600萬的規畫案卻只做半套，要求補漏。

市長盧秀燕說，此計畫不是以行政區考量規畫，而是從生活圈的概念出發。市府強調，九大旗艦計畫的內容涵蓋海洋文化推廣、遊戲與生態景觀串聯、海岸防護等，分屬不同單位負責，後續將整合並進一步持續推動。

楊典忠表示，台中縣市合併升格12年多，幾任市長都對海線有整合性規畫，盧市府提出的九大旗艦上位計畫，推動項目集中在大甲、大安、清水及梧棲4個區，沙鹿、龍井、大肚及外埔都被排除在外，花了600萬只做一半，難道還要再花600萬才能讓海線地區完整發展？

市議員施志昌則說，市府計畫打造松柏港為衝浪基地，但松柏港不是濱海樂園，應考量是否會與漁民發生衝突、且基地基礎設施缺乏等問題；此外，鄰近的五甲漁港淤積嚴重，是否可發展SUP立式划槳運動，與松柏港串連，都是可推動的方向。

都發局表示，松柏衝浪基地計畫的土地使用屬於國土計畫第三期的非都市土地，必須召開國土計畫審議委員會變更為適當分區與用地。觀旅局長陳美秀則說，將與漁民的下一代及在地深耕的觀光產業溝通，將於今年開始編列預算，除規畫水上活動區域及類型，也會針對陸上基礎設施做建設。