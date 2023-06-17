大陸第三艘航母「福建號」即將服役，艦上可能搭載「空警-600」預警機，偵測能力極強，甚至能發現F-35隱形戰機。退役中將帥化民表示，大陸航母搭載「空警-600」預警機，美國的F-35匿蹤戰機將無所遁形。

帥化民16日在中天《全球大視野》節目中表示，美國花了那麼多錢製造這麼多F-35B，就是希望有匿蹤的優勢，達到戰略上的優勢、高度。大陸想盡辦法要看到美國的匿蹤戰機，因為看不到，要怎麼打。

帥化民接著指出，大陸做空警，是利用氮化鉀作材料，讓匿蹤戰機上的圓盤變得又輕又薄，雷射出去的功率更大，功率一大，匿蹤飛機就無所遁形。匿蹤飛機並不可能完全匿蹤，只是在一般的雷達上很小，而看來不起眼的一個點或是不像飛機的形狀，讓人很難判定。

帥化民點出，大功率雷達可以慢慢看出匿蹤飛機，就有辦法指揮反擊的飛彈作戰，以前看不見，而現在看得見。況且有450公里的距離，很足夠作即時反應，這關鍵上的科技，大陸可說是痛下殺手來做。