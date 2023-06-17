疫情後宅經濟市場仍穩定成長，無論是國民小吃滷味或是裊裊白煙下的蒸籠港點，都深受饕客們愛戴。台北花園大酒店「花比麵包坊」搶攻外帶熱食即食商機，即日起至12月31日，多款經典滷味與人氣港點新品登場，星級熱滷味最低18元即可品嚐。業者同步祭出外帶限時優惠，9月30日前，加熱滷味滿200元現折50元；冷藏滷味任選3入9折、任選4入享8折好康。

滷味品項多，可吃巧也可吃飽，葷素皆有，獲得各族群喜愛，堪稱是老少咸宜的國民美食。台北花園大酒店推出即食熱滷味，靈魂滷汁選用豬腳、八角、桂皮，草果、月桂葉、醬油等，熬煮過濾後製成滷汁，嚴選各式食材放入滷汁，精滷數分鐘至數小時不等，再放入加熱機滷煮販售，品項包括鴨翅、雞腿排、大溪豆干、台灣黑輪、百頁豆腐等近15款，單入售價18元至88元不等。

業者另推冷藏滷味，品項有豆干、鴨舌、雞胗及雞爪，單份售價38元至208元。即日起至9月30日止，經典加熱滷味滿200元現折50元；允指冷藏滷味任選3入打9折、任選4入享8折優惠。

搶攻外帶熱食即食商機，「花比麵包坊」超人氣港點每份售價53元起。(台北花園大酒店提供)

「花比麵包坊」外帶餐車上羅列滿滿點心蒸籠，包括臘味蘿蔔糕、魚子燒賣、蜜汁叉燒酥、蘿蔔絲酥餅等8款港點，每份53元起，銅板價即可享用，每日限量供應。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「消費型態改變，食客趨向追求餐食的便利性與高品質的飲食觀念，持續外帶經典滷味與人氣港點。消費者以銅板價格入手，輕鬆品嘗到星級飯店主廚好手藝，預估可帶動外帶商品業績成長1成。」