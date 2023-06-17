43歲韓國女神金泰希繼《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》後，相隔3年回歸小螢幕之作《有院子的家》飾演因聞到家裡飄出屍臭味而精神錯亂的全職家庭主婦，因在《黑暗榮耀》演出惡女爆紅的林知衍則從霸凌加害者變成遭家暴的孕妻，老公的死亡讓她從痛苦中解脫，為了鉅額保險金她決定與追查真相的金泰希攜手合作，雙姝將會擦出什麼樣的火花令人期待。

《有院子的家》改編自韓國作家暨電影導演金真英之同名作品，並在韓國文化內容振興院故事創作徵選中，獲得評審團壓倒性讚許與極高評價的家庭懸疑、心理驚悚小說，找來2019年以《請輸入檢索詞WWW》、《二十五，二十一》導演鄭志賢執導。描述金泰希飾演的「文珠蘭」年紀輕輕就嫁給名醫生「朴在浩」（金盛吳飾），原本看似幸福的婚姻突生變故令其性情大變，搬入豪宅後非但沒好轉，還開始在院子不時聞到疑似屍臭味，令她陷入混亂，並開始對丈夫產生疑心。林知衍飾演的「秋尚恩」則是住在出租公寓，長期遭受音樂劇演員出身的丈夫「金允范」（崔載林 飾）家暴，隨著丈夫離奇身亡，再加上院子裡的屍臭味真相即將被追查出來，與文珠蘭開始有了交集。2個女人因此開始了危險的合作。

日前金泰希為宣傳該劇作客網路節目，提到之前自己的代表作品之一《天國的階梯》中被男二申鉉濬賞巴掌的鏡頭，她忍不住告狀：「在這次有人比申鉉濬對我更粗暴，那就是金盛吳！」嚇得金盛吳趕緊澄清自己沒打過金泰希，怎料金泰希繼續搞笑用手指摸著頭髮說「但他抓了我的頭髮」，綜藝感十足。金泰希在2020年拍攝冰淇淋廣告的花絮中，被眼尖的網友發現她使用的竟是一款婆媽們愛用的皮套式手機殼，節目上她也親自證實「我是那種一旦喜歡上，就不會換其他款的人」，並稱因為這樣的手機殼可放進身份證、駕照、信用卡等，相當方便，出門時還不需要帶錢包，帶手機就好了，展現出女神私下生活務實面。

林知衍在《有院子的家》中從霸凌加害者變成遭家暴的孕妻。（愛奇藝國際站提供）

林知衍則是在5月底時榮獲首爾西大門區渼芹洞警察廳授予名譽警察任命狀爲「毒品犯罪預防宣傳大使」，並計劃在未來2年參與警察治安和毒品犯罪預防宣傳活動，有了這份殊榮的林知衍表示：「身為名譽警察，我將承擔責任、履行使命，並且積極參與活動。」正義凜然的模樣和劇中樣貌大不同。《有院子的家》19日起，每週一、二22：30在愛奇藝國際站獨家與韓國同日更新1集。