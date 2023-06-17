新北私幼餵藥案延燒，新北地檢署迄今已接獲22位家長提告、採集及送驗12位幼童毛髮檢體，今有家長在臉書貼上幼童毛髮採檢後，頭頂被剃光一大圈成「河童」的模樣，心疼表示：「勇敢的孩子！被傷害後要驗髮，才能替自己討回公道」。新北市衛生局表示，需向當事人釐清是否因檢驗單位要求採集較多的毛髮量導致，才能釐清此事件檢驗採集狀況。

衛生局表示，依據台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，毛髮檢驗的確得採集不少毛髮，不過在採集頭髮時大多會兼顧外型美觀，不太會讓民眾空一塊；但若本身就是短髮者，的確比較難顧及。

有家長今在「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」臉書貼出孩子被採檢毛髮後的照片，表示一位位無辜的幼兒接受驗髮剃髮後的情況，二次傷害，身心畏懼，慘不忍睹，強調事件真的不是無中生有，照顧幼兒家長們本就多頭燒，絕不會自找麻煩。身為父母，我們更希望餵藥、不當管教都是無中生有，這樣孩子身心的傷害就可以消失了，那麼多家庭也不用夜夜不能寐！

該名家長並說，「不藥傷害我的孩子！618站出來」活動，將在明天下午3時在新北市市民廣場舉辦，希望大家能站出來支持聲援他們。