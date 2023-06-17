高雄市右昌公托驚爆男童臀部潰爛的不當管教，主管單位高雄市政府社會局強調同樣無法容忍，今日已發文要求立即改善，社會局已派社工啟動進行調查，後續會同專家討論對兒少身心健康之影響，行為人如違反兒少法第49條將裁罰6萬至60萬元。
社會局加強公托中心的照顧管理，今日已派員至此單位承辦及相關的6家公托及家園進行檢查，如違反兒少法第83條命限期改善，未改善裁罰3萬至30萬元；如情節嚴重，將命停辦。
社會局表示，將全面加強輔導托嬰中心，要求應遵循托育服務指引，落實照顧行為。
高雄市右昌公托驚爆男童臀部潰爛的不當管教，主管單位高雄市政府社會局強調同樣無法容忍，今日已發文要求立即改善，社會局已派社工啟動進行調查，後續會同專家討論對兒少身心健康之影響，行為人如違反兒少法第49條將裁罰6萬至60萬元。
社會局加強公托中心的照顧管理，今日已派員至此單位承辦及相關的6家公托及家園進行檢查，如違反兒少法第83條命限期改善，未改善裁罰3萬至30萬元；如情節嚴重，將命停辦。
社會局表示，將全面加強輔導托嬰中心，要求應遵循托育服務指引，落實照顧行為。
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