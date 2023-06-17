國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，國民黨不可能「換侯」，換的機率是0。今天是前高雄市長韓國瑜生日，曾銘宗說，相信國民黨提名總統參選人侯友宜會跟韓國瑜說聲生日快樂，合體時間「很快了，很快了，很快了」。

韓國瑜昨天到台中和過往的市府團隊餐敘慶祝生日，面對外界詢問有關和侯友宜整合的議題，韓國瑜未多做回應，今天韓國瑜在臉書發文時也未提及侯友宜，讓外界關注兩人關係。

國民黨團總召曾銘宗今天受訪表示，新北市長侯友宜現在加速整合藍軍，不管是拜訪前主席連戰，抑或是全台跑透透，都希望趕快打穩基礎，並且往中間擴張，他也對此覺得「樂觀可期」，並認為國民黨不可能「換侯」，換的機率是0。

媒體詢問，侯友宜的團隊是否困在自己小圈圈。曾銘宗表示，侯友宜面對民進黨打得是不公平的戰爭，他相信有很多優秀的黨內同志及人才會加入侯團隊，擴編後戰力就會出來。

曾銘宗也說，以國民黨為主的前提下，大方向支持藍白合，且當然要支持侯友宜。

由於今天是前高雄市長韓國瑜生日，媒體追問，侯友宜是否有可能與韓國瑜同台合體。曾銘宗說，他相信侯友宜會跟韓國瑜說聲生日快樂，至於合體時間「很快了，很快了，很快了」。

侯友宜競選工作室今天下午召開新聞回應記者會，發言人柳采葳表示，侯友宜和韓國瑜常利用電話進行溝通，相信侯友宜會用這樣的方式，向韓國瑜說生日快樂。

至於侯友宜今天未安排公開行程，是否是在備戰19日的台大演講，侯友宜競選工作室發言人呂家愷說，每一場演講侯友宜都會積極準備，希望讓政策可以更清楚呈現。

柳采葳也說，對於各方的意見都會不斷吸取、演練，侯友宜這個人比較老實也有很多想法，就像長輩一樣，會想要把想法跟大家講，每一次溝通都希望用最真誠、最真實的自己來做溝通。