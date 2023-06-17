台東縣忠勇國小民國102年裁撤後，學生由交通車接送往返長濱國小及三間國小，使用至今車齡老舊，為解決偏鄉孩子上學的困難，台東縣政府今年編列355萬元經費，補助長濱國小辦理新型校車採購。

為解決偏鄉孩子上學的困難，台東縣政府今年編列355萬元經費，補助長濱國小辦理新型校車採購。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣長饒慶鈴表示，縣府特別編列預算補助長濱國小新購置1輛學生交通車，不僅可以接送忠勇國小學區的學生，更能實際配合各年段學童放學及課輔、球隊訓練時間，提供學童及家長更安心、安全的就學權益。

教育處長蔡美瑤指出，新校車採最新車型及設備規格，包含交通車配備車內外行車紀錄器、倒車雷達、滅火器等設備，以確保行車安全。除了硬體設備的購置外，台東縣政府每年將全額補助學校司機、隨車人員等人事費及保險、油料、保養、維修管理等費用，透過長期性資源的挹注，使交通車順利擔負起接送學生上下學的重要使命。

台東縣長濱國小新校車採最新車型及設備規格，台東縣政府每年將全額補助人事費及保險、油料、保養、維修管理等費用。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「提供安心安全的就學環境，是百年樹人的重要奠基工程」，改善偏鄉教育及學生上學的權益是台東縣政府的重要教育政策，透過這次學生交通車的購置，不僅可以提供平日接送學生上下學，更可以作為縣內校外教學與參加各項比賽等接駁用途，希望讓位處偏遠的長濱國小學生在稻浪與海浪之間的通學之路不再遙遠，更加順暢。