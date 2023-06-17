調查局偵辦南部某大學女教授楊姓女教授涉犯《營業秘密法》案，卻傳出當天執行拘提的台北市調處中正站組長劉錦勳，拘提前曾邀約楊女吃飯，還暗示「交往換辦案放水」，楊還指控早在2021年時，劉竟趁酒意強吻她臉頰，還推稱「妳很漂亮我忍不住。」

調查局17日將劉火速拔官，並調回本部總務處，強調劉涉犯《性騷擾防制法》，已由督察室查明，台北市調處另員續辦楊案，不會影響原案。

有「生技界美魔女」之稱的楊姓女教授，被控在擔任生醫董事長期間，竊取「細胞層片培養技術」等營業祕密，離職後攜往新公司，導致前生醫公司核心技術外流遭受損失。

北檢9日指揮台北市調處傳喚楊女6人，但楊女當時未到案，檢方隨後指示市調處拘提楊女，但楊女應訊時，反控承辦調查官劉錦勳兩度對她性騷擾。

2021年楊任職生醫董事長，被劉約至KTV聚會，劉趁著酒意靠近，接著強吻她的臉頰，她當時怒斥「你在做什麼？」劉竟不以為意，推稱「妳很漂亮，我忍不住！」

此外，劉在拘提楊女前偷約對方吃飯，暗示兩人可以「進一步發展」，或許可以在此案放水，楊另指控，市調處做筆錄時，也未依規定，對她當面宣讀所涉罪名及法律權利，聲請提審，北院認為程序有瑕疵，10日裁定楊當庭釋放。

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