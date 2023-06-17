桃園市中壢區青塘園為青埔大型生態公園，雙塔景觀橋是地標亮點，被稱為「桃園版秋紅谷」，是許多民眾散步、野餐的休憩熱點。民代指出園區外圍步道老舊破損，池塘雜草叢生，8月將辦2023世界客家博覽會，觀感恐不佳。桃園市養護工程處已完成大部分改善，若有其他破損處仍會持續小範圍改善。

青塘園位於青埔高鐵南路、洽溪路、文德路、公園路二段間，占地6.3公頃。園內的桃園市立兒童美術館青埔館預計6月底完工，將作為8月開幕的世界客家博覽會8大副場館之一。

市議員徐景文表示，青塘園外圍步道年久失修，路面嚴重破損、池塘雜草叢生，眼看世客博即將登場，青埔預計湧入大量國內外遊客，兒美館正在青塘園內，若公園環境破舊，恐帶給民眾壞印象。

徐景文說，日前會勘要求轄管單位將老舊步道全面改善，並清理池塘雜草和垃圾，盼於世客博開幕前改善完畢，別讓全球旅客看笑話。

養工處說明，由於青塘園旅客服務中心前地坪起伏，現場還有積水，再加上高壓磚材質步道破損，已改善為較耐用的混凝土材質鋪設，並配合斜坡與步道旁的土溝讓排水暢通。目前破損較嚴重的人行道改善工程已完成，施作面積約1000平方公尺，植栽綠化改善面積約2800平方公尺，後續將積極巡查養護，若有其他破損處，仍會持續小範圍施作改善，提供民眾優良休憩環境。