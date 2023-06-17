新北市幼兒園餵藥案升高至政治事件層級，藍綠兩陣營逐日展開攻防，不過除了家長與社會大眾亟欲了解真相外，該案也對教保員產生衝擊，新北市議員林金結、葉元之今日在議會質詢職就指出，已有不少教保員產生恐慌心理，甚至直指這場風波演變成藍綠惡鬥，呼籲不要讓教保員變成被清算的對象，而傷害了幼教。

林金結指出，他與葉元之今日一同出席幼兒園座談會，想要了解教保員的心聲，沒想到竟聽聞有幼教機構園長說，已有教保員不敢上班，因為很擔心家長囑託餵藥，若是超量就變成「毒品」，已經無所適從。

林金結也說，想信新北多數的都從業人員都是優良人員，但稽查人員的詢問讓教保員感到很惶恐，如果沒有問，就不該用稽查的名義，「有問題才要稽查！」

葉元之也轉達教保員的心聲，希望新北市不要隨民進黨起舞，讓教保員變成清算的對象，甚至有教保員被稽查人員詢問藥袋成分對孩童的身體影響，使得許多教保員承受龐大的身心壓力，連走在路上都會被懷疑餵藥。

教育局長張明文回應，稽查主要是看幼教機構的行政流程，而且新北市的私立幼兒園較多，所以責任比較多，不過張明文也有信心新北的學校都是有口碑的；衛生局長陳潤秋也表示，會提醒稽查人員，這個程序是確認家長交付藥物時的狀況，而且都有紀錄也是在保護教保人員。