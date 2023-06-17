因應《國家語言發展法》的通過，自111學年度起，高一學生皆須修習本土語課程，語言類別包含閩南語、閩東語、客家語、台灣手語、各原住民族語，期待學生透過學習本土語言，認識相應語言與文化，從中覺察差異而孕育同理，實現社會共好理念。桃園市力推多元本土語，其中在大溪高中就有趣味手語課程，獲師生好評。

教育局表示，台灣手語其實也是本土語學習的重要類別，卻常被忽略，教育局在本土語推動上，從政策執行到具體落實，周延規畫並兼顧多元面向，各項資源投入不遺餘力，除鼓勵各級學校針對不同族群開設本土語課程，為語言傳承與發展做最有力推動外，對於容易被忽略的台灣手語課程，也積極倡議各校開設，讓本土語學習在桃園展現多元學習風貌。

教育局說明，台灣手語課程以台灣聾人發展出來的自然手語為素材，編纂為《臺灣手語》各冊主題，內容符合生活情境且豐富多元，從個人生活管理到家庭和學校的活動，進而到社會生活的不同議題、場域，皆涵蓋其中，盼學生藉不同場域情境內容，探討聾人文化議題，提升對聾人語言和文化的理解和尊重。

桃園市教育局力推多元本土語課程。（教育局提供／蔡明亘桃園傳真）

大溪高中在手語老師董玉芬規畫下，高一這學年的課程有2大主軸，分別為「去公園玩」及「狗狗朋友」，主題相當貼近生活，讓有心學習的同學容易上手。2主題分別藉文本介紹公園裡常出現的跳繩、盪鞦韆、跑步、捉迷藏等遊戲，以及透過文本認識奶奶家養的寵物狗及其喜愛的物品後，相當有技巧地將2個主題串連，讓學生進行一場帶著狗到公園玩的手語傳達實境體驗。

教學過程中，為符應生活情境、展現課程活潑有趣面向，提升學生學習動機與成效，手語老師也融入遊戲強化學習，例如讓各組抽出3張關鍵字詞牌卡，經討論串聯成一句生活用語後，以手語呈現，並讓他組觀看，寫出對方表達的完整語句，不僅系統性加深印象，也能以更趣味方式檢核彼此學習所得。董玉芬認為，在多元互動氣氛中，能讓學生更願意且樂於投入手語學習。

參加手語課程的柯同學分享，手語課程相當有趣，可以只用手語就把自己想表達的意思傳達給別人，上課時也發現手語很形象化，跟平常生活中互相比手畫腳沒太大區別，若以後有機會遇到聾啞人士或許也能稍微看懂，能幫助他們轉達想法與言論。

教育局提到，不同的語言無論是何種形式，都有著在表達需求上的存在意義，當賦予它更多應有的重視與有意義的看待後，帶來的將是更多想法傳遞與溝通理解，在市府大力推動下，盼更多手語使用者能於日常生活和聾啞朋友溝通無礙，實現同享語言友善環境的共好社會。