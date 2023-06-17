17歲林姓少年涉私吞詐騙集團500萬元贓款，遭痛毆棄屍高雄山區，專案小組連日追緝，逮到10餘人，其中謝姓主嫌等5人，因涉犯殺人重罪且有逃亡之虞，桃檢複訊後向法院聲請羈押，桃園地院17日認為謝男、蔡男和吳男3人否認犯行且涉犯重罪有逃亡之虞，裁定收押禁見。

17歲林姓少年被詐騙集團吸收擔任領款的車手頭，詐團負責人謝男懷疑林姓少年私吞一筆500萬元贓款，率眾把林姓少年從桃園大園擄到高雄，但林姓少年疑似將500萬分送給親友，無法償還詐騙集團，謝男一度要求林少親友拿錢贖人，然錢沒到位，一行人涉嫌將少年虐打致死後棄屍山區，全案涉案人有多達10餘人，連日來桃園地檢署指揮警方追緝。

專案小組日前逮到莊姓、吳姓、鄭姓男子，法院對莊、吳裁定羈押，鄭男交保，但檢方認為有共犯再逃，且鄭男涉嫌重大已提出抗告，檢警15日在南投再逮捕謝姓主嫌等6名共犯，據悉多數人都坦承參與押人，但否認殺人或傷害致死，將凌虐毆打犯行推給謝姓主嫌。

據悉謝男有幫派背景，是警局常客，行事果決、狠辣，在地方被視為「衝組」，受詐團高層委託追討金錢，15日晚間在南投山區落網，16日晚間移送桃檢，檢方複訊後認為謝姓主嫌等5人涉犯重罪且有逃亡之虞，依殺人罪聲押，另王姓共犯5萬交保。

謝男、蔡男和吳男17日移審桃園地院時都否認犯行，但法官認為3人涉嫌重大，且仍有共犯在逃，有勾串共犯或證人之虞，加上3人涉犯重罪又居無定所，有逃亡之虞，裁定羈押並禁止接見、通信。另陳男和林男沒有羈押必要，僅限制住居。