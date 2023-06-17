韓國實境綜藝《鄉村西式快餐》由「韓劇女神」崔智友領軍，與車仁杓、「東方神起」沈昌珉、李洙赫、曹世鎬、李章宇等明星，前往江原道的小村莊經營快閃餐廳，透過法國餐廳專業廚師的指導下，親手為客人製作米其林等級的美味餐點，讓未曾品嚐過法式料理的村民，能留下畢生難忘的回憶，節目組亦將收益盈餘捐給三陟市需要幫助的兒童。

崔智友近年重心放在家庭，2018年閃嫁企業家老公並育有一女，這次以《鄉村西式快餐》回歸小螢幕擔任餐廳社長，並找來車仁杓擔任主廚，李章宇、沈昌珉在內場協助製作料理。起初進行工作分配，曹世鎬爭取擔任副廚遭拒，崔智友要他與李洙赫一起負責外場，連頭銜也被降級，被其他人嘲笑「根本是打雜小弟」。熱愛美食的李章宇夢想開一家餐廳，這次如願接到節目邀約，卻被崔智友警告「再用調味粉就把你開除」，原來他曾在節目中大秀廚藝，卻自招是靠各式調味粉做出好菜，但強調：「我不是隨便亂加，這是我經過多次實驗後才調出來的味道！」被虧是科學家而非廚師，笑翻眾人。

李洙赫（左二）與崔智友（右二）學習製作甜點。（東森提供）

餐廳開業在即，大夥們展開演練，未料先前指導他們的師傅突襲拜訪，令眾人感到緊張，從第一道峨螺濃湯就出包，被點出湯不夠熱、馬鈴薯冷冰冰等缺失，李章宇把麵包丁炒到燒焦、車仁杓不慎弄翻鍋子，外場連簡單的烤麵包都能搞砸，因為著急反而越弄越糟，還沒注意到點火工具就放在瓦斯爐旁，差點燒了廚房。面對種種需要求救的情況，師傅們察覺不對勁便出手指點，沒想到同個時間，竟有真正的客人上門，好在有師傅坐鎮指導，調校內、外場的分工讓他們得以更順手。

眾人在手忙腳亂下度過第一天，車仁杓回憶節目錄製前練習做洋蔥湯，老婆和女兒吃完都稱讚，說「比想像中好吃」，還幻想著哪天真的去法國開餐廳了。李章宇則說當車仁杓在催促上菜，李洙赫用沈穩的嗓音對他們說聲「沒關係」，當下自己瞬間冷靜下來，這個回應令他們感到安心，也期待內外場能展現完美默契，然而這群新手們的考驗才剛開始。《鄉村西式快餐》明（18日）起，每週日晚間6至8點在東森戲劇台播出。