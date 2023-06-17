許多男人的電腦裡都有「謎片」收藏，成癮者不在少數。以色列科學家警告，對於色情影片的「胃口」太大的人，飲食失調往往也很嚴重，異性戀者、同性戀者皆然，而且會引發更多身心問題。

《紐約郵報》報導，以色列海法大學（University of Haifa）、麥克斯史騰葉茲立爾谷大學（Max Stern Yezreel Valley College）本月於國際期刊《身體形象》（Body Image）發表的這項研究指出，太過愛看色情影片的男性，往往也有飲食失調問題，兩者之間有重大關聯。

研究團隊找了705名男子參與調查，年齡介於18歲到68歲，平均32歲，其中約68%是異性戀者。受訪者必須填答有關色情影片的問卷，題目包括看A片的「胃口」多大、是否有暴食或催吐等飲食失調情況、對於A片內容真實程度感知、是否有焦慮或憂鬱之類的困擾。

以色列學者研究發現，太愛看A片的人往往也有嚴重的飲食失調問題。

問卷也特別著重於飲食失調的相關行為調查，例如對於身材尺寸的比較、是否不滿意自己的外表。這種比較行為是針對自身外型與A片人物身材相較。

這項研究利用學界常用的「色情影片成癮問題量表」簡版（Problematic Pornography Consumption Scale-Short Version），以此了解受訪者愛看A片是否到了有問題的程度。量表之中的描述包括「我覺得色情影片是我生活中重要的一環」、「要是不能看色情影片我會情緒緊張」等等，程度從最低1分（從不）到最高7分（總是如此），讓受訪者針對自身過去6個月期間的狀況自評。

結果顯示，不論受訪男性的性取向如何，愈愛看A片的人就愈常拿自己的身材與A片角色比較，而且往往對於自己的外表感覺很負面，飲食失調行為也愈多，例如激烈節食、暴食、催吐或服用瀉劑以快速擺脫吃下肚的飲食。

以色列研究發現，看A片成癮也會導致個人幸福感受到衝擊。（示意圖／Shutterstock）

這項研究的資料取決於受訪者填答的結果，受訪者填答內容有可能受到社會期望效應的影響。

值得注意的是，除了飲食失調，嗜看A片的人在個體知能與幸福感層面也可能受到各種不同的衝擊，包括性功能問題、性慾亢進還有整體心理健康問題。

研究報告指出，臨床醫師診治太愛看A片的男性時，應評估患者是否成癮、對於自身外在形象觀感如何，已減少飲食失調的風險或阻止失調問題惡化。

研究人員表示，太過愛看A片與飲食失調涉及相同的心理層面，影響生理狀況，這兩種行為均可能成為抑制痛苦情緒的心理防衛機制表現，也都涉及某種程度的羞愧、恥辱、保守祕密。此外，兩者也都有沉迷與例行公事的特徵，但最該注意的是自尊心低落、對自身外表不滿意。