GG長期沒使用結果慘了！被稱為「最美性學博士」的許藍方指出，男性若還能夠勃起，沒有養成讓陰莖定期充血、消退的習慣，恐怕會讓海綿體纖維化，最後造成陰莖縮小、變短。許藍方說，若時間與地點適宜，適度宣洩性慾並無大礙，但性行為過度或太少都對身體不好。

許藍方昨（16）日在YouTube頻道《Dr.Gracie許藍方》上傳最新影片，表示她以前常常提到過度自慰可能引發的種種不良後果，但實際上，如果太久沒有「使用」，反倒會讓陰莖變小、縮短。許藍方解釋，長期沒有使用陰莖，沒有讓該處的血管擴張、定期活動，容易使得海綿體纖維化或是平滑肌退化。

對此，許藍方建議，就算男性不想自慰、愛愛，平常也要維持陰莖的「充血習慣」，要達到「充血、消退」的訓練。許藍方說，完全不使用陰莖未必是養精蓄銳，不像省錢一樣越省越好，「過猶不及都不好，剛剛好最好」，只要時間、地點、狀況適宜，適當的宣洩慾望並沒有不妥。

除此之外，許藍方過去也曾發布影片分享，男生愛愛增加持久度最簡單的方法，就是先自己射精完畢後，將第二次留給親密互動的對象，雖然這樣的情況可能對男生來說會降低刺激程度，但許藍方認為，非常適合追求長時間交歡的人。