烏干達西部一所學校昨天遭到與伊斯蘭國（IS）有關的戰士攻擊。烏干達軍方今天表示，喪生於這場攻擊的死亡總數已增至37人。
法新社報導，烏干達人民國防軍（Uganda People's Defence Force）發言人庫萊伊傑（Felix Kulayigye）發表聲明指出：「不幸地，目前已發現37具屍體，並且運送至布維拉醫院（Bwera Hospital）太平間。」
烏干達警方發言人埃南加（Fred Enanga）今天曾表示，烏干達西部一所學校昨天深夜遭「恐怖攻擊」，凶手是與伊斯蘭國結盟的民兵組織「民主同盟軍」（Allied Democratic Forces，ADF）戰士。
埃南加指稱，這起事件發生在與剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）交界附近，以民主剛果東部為基地的「民主同盟軍」攻擊了位於布維拉（Bwera）附近的中學，學校的「一間宿舍被燒毀、雜貨店被洗劫一空」。
「民主同盟軍」原本是烏干達境內叛亂分子，但在1990年代以民主剛果東部為基地壯大勢力，此後被控殺害了數以千計平民。
2019年開始，「民主同盟軍」在民主剛果東部犯下的其中一些攻擊，伊斯蘭國出面宣稱犯案，表示犯行的戰士來自其地方分支伊斯蘭國中非省（Islamic State Central Africa Province）。
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