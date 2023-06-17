烏干達西部一所學校昨天遭到與伊斯蘭國（IS）有關的戰士攻擊。烏干達軍方今天表示，喪生於這場攻擊的死亡總數已增至37人。

法新社報導，烏干達人民國防軍（Uganda People's Defence Force）發言人庫萊伊傑（Felix Kulayigye）發表聲明指出：「不幸地，目前已發現37具屍體，並且運送至布維拉醫院（Bwera Hospital）太平間。」

烏干達警方發言人埃南加（Fred Enanga）今天曾表示，烏干達西部一所學校昨天深夜遭「恐怖攻擊」，凶手是與伊斯蘭國結盟的民兵組織「民主同盟軍」（Allied Democratic Forces，ADF）戰士。

WATCH :Heavy deployment of security at the Lhubirira Secondary school in Mpondwe, Kasese, as security forces have cordoned off the area. This after the ADF attack left several dead.#NTVNews

📹 David Bukenya pic.twitter.com/HQilgDlAvR — NTV UGANDA (@ntvuganda) June 17, 2023

埃南加指稱，這起事件發生在與剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）交界附近，以民主剛果東部為基地的「民主同盟軍」攻擊了位於布維拉（Bwera）附近的中學，學校的「一間宿舍被燒毀、雜貨店被洗劫一空」。

WATCH: An eyewitness narrates what happened during the suspected ADF attack on Lhubiriha Secondary School, Mpondwe, Kasese district where 42 students and civilians have been confirmed dead.



(🎥: Courtesy) pic.twitter.com/PAVTGJzsnH — Mazima Uganda (@mazimaug) June 17, 2023

「民主同盟軍」原本是烏干達境內叛亂分子，但在1990年代以民主剛果東部為基地壯大勢力，此後被控殺害了數以千計平民。

2019年開始，「民主同盟軍」在民主剛果東部犯下的其中一些攻擊，伊斯蘭國出面宣稱犯案，表示犯行的戰士來自其地方分支伊斯蘭國中非省（Islamic State Central Africa Province）。