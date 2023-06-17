3大指數周線全收長紅，道指上漲1.3％，連3周收紅，標指單周大漲2.6％，連5漲，較熊市低點已狂飆26％，那指周線勁揚3.3％，連8紅，改寫2019年以來最長連紅紀錄。標指與那指上周均觸及2022年4月以來新高。

Fed本周召開例會後如預期暫停升息，雖暗示年底前可能再升2碼，但市場認為至少Fed貨幣政策風向已確定，許多交易員與經濟學家並指出，就算可能再升息，但緊縮循環隨時可能畫下句點，而且Fed還暗示，美國經濟陷入衰退的機率偏低。

Wilmington Trust投資長羅斯（Tony Roth）指出，「大盤最近漲勢有輪動到其他非科技類股的情況，代表市場認為美國很有機會可以避免經濟衰退。」

安達（Oanda）資深市場分析師莫亞（Ed Moya）表示，「華爾街樂觀認為AI熱潮短期不會退燒，而且考量全球主要央行貨幣政策走向分歧，投資人仍會以美股為首選，加上等待進場的游資仍相當可觀，因此只要AI熱潮沒有退燒，那美股周線連漲氣勢可望維持不墜。」

AI當紅炸子雞輝達本周再噴漲10％，今年以來累計漲幅來到192％，AI概念股微軟上周四飆上新天價，全周亦大漲近5％。