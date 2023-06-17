最近台灣社會「Me Too」連環爆！媒體人黃揚明今（17日）在臉書轉貼前基隆市議員陳薇仲對民進黨基隆市議員張之豪的指控文。陳薇仲表示 ，9年前張之豪曾對她說這段話，她認為是用女人的「性」來貶低女人，讓她很不爽。

陳薇仲在網路以「這不是性騷擾，但我得說出來」為題發文表示，張之豪9年前居然跟他說了以下這段話，「陳薇仲，我問你，是不是沒做過愛的女生都比較笨？」她回說，「蛤？怎麼會有這種推論？」張之豪說，「像妳就蠻聰明的啊！」陳薇仲一聽真的很不爽，到底憑什麼認為自己有這個權力不就事論事，反而用女人的「性」來貶低女人？

陳薇仲接著指出，她曾說要幫忙張之豪競選里長，張之豪表示，「因為我們有競選服裝的規定，妳要提早先來我家換衣服喔」，聽到這裡她就覺得有鬼了。隔天早上，她到張之豪家按門鈴，結果張之豪只穿著吊嘎跟內褲，頭髮亂七八糟、兩眼紅腫來開門，一開門就跟她說，沒有辦法去拜票，昨天跟女朋友吵架，一直喝酒一直哭，整晚沒睡，心情真的很糟，而且不能讓選民看到，可以不要去拜票嗎？她只回說，「你先把褲子穿上再說」，把她當白痴嗎？誰不知道張之豪想幹嘛。因為她一臉無關心，張之豪只好去把褲子穿上。

陳薇仲表示，她沒有被性騷擾或PUA騙砲成功，但她真的認真對自己宣示，不要再相信這個「朋友」任何「會努力」的謊言。我們也真的不要讓這種父權主義者佔據公共場域，也不要再用納稅人的錢再繼續支持這種父權主義者代言所有性別。

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