2023年桃園市龍潭歸鄉文化節系列活動將於6月22至25日端午連假在龍潭大池登場，其中具百年歷史傳承的市長盃龍舟賽，疫情影響停辦許久，睽違3年後重啟賽事，據統計今年有113隊報名，雖報名隊數較往年略減，但參賽隊伍仍日夜不間斷到龍潭大池操兵練習，爭奪今年冠軍寶座。桃園市警察局長吳坤旭也到場為桃警團隊授旗勉勵。

龍潭警方表示，這項賽事桃警團隊也不落人後，從各分局中挑選實力強勁的選手，自5月底就開始每天不畏烈日細雨的密集訓練，不斷練習修正，精進每一個划槳的細節，加深夥伴間默契。選手們回到家後更自主練習，期許能延續2019年龍舟賽事機關組的冠軍榮譽，力拚今年龍舟賽冠軍。

桃園市警察局長吳坤旭16日前往龍潭大池，為桃警團隊授旗勉勵。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

龍潭警方提到，桃警團隊的大家長吳坤旭16日上午前往龍潭大池為桃警選手授旗，給予選手最大鼓勵，慰勉桃警團隊能夠參加這次盛事，期許選手們在今年的比賽盡力表現並在訓練過程中培養桃警團隊同舟共濟精神，也歡迎民眾與親朋好友在比賽當天來為參賽選手加油打氣，共同感受龍舟賽事熱血沸騰，創造屬於今年盛夏的端午回憶。