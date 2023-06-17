女星楊冪因出演多部人氣影視作品，登上事業巔峰，與男星劉愷威離婚後更徹底變成事業女強人，作品產量越來越多，凡出席活動也都是目光焦點。楊冪今（17日）現身時尚活動，大尺度露背禮服讓好身材被全被看光，讓網友看了臉紅心跳，忍不住直言「這樣36歲？」

今日楊冪出席「VOUGEfilm她視界藝術周」，身穿一襲草綠色禮服，深V開高衩加上大面積裸背，超大尺度讓她有料身材全被看光，保養得白皙有緻，完全不像外界屢傳她外貌衰老的樣子；她也透過工作室形容自己的時尚打扮，「夏日午後，聽聞風漫過樹梢，暈染一抹綠意」。

楊冪出席時尚活動身穿大裸背禮服驚艷全場。（圖／摘自微博）

不只工作室釋出的一系列美照引起討論，微博上也瘋傳路人側拍她的美顏，狀態好到不像36歲，網友被她性感不失優雅的打扮驚艷到，紛紛留言盛讚，「已經神魂顛倒」、「誰說這樣36歲，小姐今年20歲吧」、「好辣好辣，楊冪繼續保持」。

楊冪目前已是大陸頂流女星之一，儘管2018年和男星劉愷威結束近5年婚姻，但完全不影響她演藝路，反而越來越旺，工作幾乎沒停過；雖然楊冪離婚後曾爆出熱戀鮮肉男星魏大勛，但從未表態，男方不久前認愛秦嵐，因此楊冪感情狀態至今仍是謎。