41歲大陸女星范冰冰享譽國際，獲得無數海內外大獎，最近以女同志電影《Green night》(綠葉)踏上法國坎城影城，一襲霸氣的猛虎竹林禮服，引來現場鎂光燈不斷。近日她社群平台發出一張使用原相機拍的淡妝躺床照，逆齡模樣令所有人均不敢置信，大讚：「天生的美人，淡妝濃抹總相宜！」

范冰冰15日分享側躺在床上玩自拍的照片，可見穿著灰色T恤的她，抱著白色棉被露出一抹微笑，且頭髮未經打理，臉龐的妝容也很簡單，僅畫了黑色內眼線，模樣相當清新自然，此外，她保養得宜，擁有晶瑩剔透的水煮蛋肌，彷彿時間從未在她身上留下痕跡，令人非常羨慕。

網友刷出一排讚嘆留言：「老婆這麼美，我大親一口」、「范爺這皮膚狀態絕了！五官也絕了！」、「多少歲了，還這樣真不容易」、「我快受不了」、「我哭了，保養得這麼好」、「阿冰，這是真人嗎？」、「願我下輩子也有這般美貌」、「真正的女神！最美的女神」、「我20歲的時候，皮膚都沒有妳好～」

事實上，范冰冰2018年捲入陰陽合約被封殺，丟掉127個代言，也無法在大陸拍戲，消失一段時間後，從海外市場復出，接拍《Green night》、《Insider》等影視作品，出席各大時尚活動，每套造型皆獲得許多關注度，此外，她也用心經營自家美妝品牌，常在社群平台宣傳，看得出對事業的企圖心依然很強。