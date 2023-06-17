2024區域立委選戰，民進黨主席賴清德推出「民主大聯盟」，吸納多位非在地耕耘的年輕人參選立委，但引發許多爭議，甚至接連退選。前立委郭正亮指出，賴清德就對網路不熟，決策圈太小、情報系統不好，才會做出誤判；他也說，總統蔡英文的決策圈也很小，但蔡英文知道自己的不足，也會去找各派系，賴就不喜歡拉幫結派、有潔癖，才導致現在的困境。

民進黨包括前黨副秘林飛帆、媒體人李正皓接連退選，禮讓的社民黨市議員苗博雅引發在地議員不滿，傳有可能參選台中的前立委陳柏惟也因性騷案自行宣布不選。被綠營徵詢過的藝人「雞排妹」鄭家純也因網路爭議過大，未有後續消息。

郭正亮今(17日)在政論節目《新聞大白話》指出，賴清德本來就沒有經營網路，當副總統三年多，還當過立委、台南市長，臉書粉絲才80幾萬讚，連前台北市議員羅智強都有100多萬、前總統馬英九和民眾黨主席柯文哲都有200多萬，總統蔡英文還高達300多萬。

「他(賴清德)就對網路不熟」，郭正亮坦言，因此他會想補上這個缺點，以網路聲量為目標來挑選民主大聯盟的人選，像是在政論節目看到這個人，覺得不錯就找來看看，大安區禮讓的社民黨市議員苗博雅就是這種類型，不然憑什麼是苗博雅，而不是在地耕耘的議員簡書培、黨發言人謝佩芬？

郭正亮也說，賴清德「他的情報系統又不太好，所以就會做出誤判」，從決策圈大小來說，民進黨歷來圈子最大的是陳水扁，「蔡英文的圈子也非常小，但是蔡英文會知道自己的不足，會去問各個派系，因為她沒有派系」。

郭正亮指出，賴清德的派系雖也是新潮流，但任官的多是監察院長陳菊的人馬，顯示出他的圈子真的很小，賴自己也不喜歡拉幫結派、有潔癖，就導致他現在的困境，包括找前屏東縣長潘孟安當總幹事，「在北台灣就會做出很多誤判」。