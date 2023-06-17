石虎跟穿山甲都是台灣瀕臨絕種的保育類動物，但農委會追蹤發現，棲地恐面臨遊蕩犬隻的威脅。花蓮就發生保育類穿山甲陳屍鯉魚潭風景區，花東縱谷國家風景區管理處鯉魚潭管理站獲報並轉報林務局花蓮林管處，經獸醫師解剖，傷口是被狗咬的。當地常可見到貓狗飼料，明顯有心人士餵養，呼籲民眾不要隨意餵食，也可能破壞生態。

鯉魚潭「環潭道路」是民眾休閒散步所在，常發現有人放置犬貓飼料。（縱管處提供／王志偉花蓮傳真）

農委會特生中心本月公布，這3年送到野生動物急救站的穿山甲共有50隻，有一半都是被犬隻咬傷，穿山甲在野外生存重要部位尾巴都有明顯咬痕。另該中心自2017年追蹤迄今的21隻石虎，高達1／3都遭犬隻攻擊身亡，引起學界及野生動物保育團體聯署聲援，支持農委會的遊蕩犬移置試辦計畫。

花蓮鯉魚潭風景區動植物生態豐富，本月14日傳出園區潭北停車場草皮，被清潔人員發現有隻台灣穿山甲死亡，花東縱谷國家風景區管理處獲報，並通知鯉魚潭管理站的環境教育講師協助，由於台灣穿山甲屬特有亞種又是台灣二級珍貴稀有保育動物，同時通報林務局花蓮林管處。

保育類動物穿山甲死亡，解剖發現是被狗咬死。（縱管處提供／王志偉花蓮傳真）

園區張姓環境教育講師說，穿山甲背部和左腿都有穿刺傷口，原本以為是被獵槍打中，經林務局花蓮林管處獸醫帶回解剖，獸醫告知身上傷口是被狗咬傷，穿山甲鱗片破損，已有蒼蠅在旁飛舞，顯示已死亡多時。

環潭道路及園區內都設有告示，呼籲民眾不要隨意餵食，避免犬貓傷害在地原生的野生動物。（縱管處提供／王志偉花蓮傳真）

鯉魚潭「環潭道路」是民眾休閒散步所在，常發現在路上有犬貓飼料，為此在環潭道路及園區內都設置告示，呼籲民眾不要隨意餵食，避免犬貓傷害在地原生的野生動物，飼主如帶寵物來遊玩也建議上牽繩，勿讓犬隻亂跑、追人。另這些飼料也會改變野生動物的進食行為，破壞生態。