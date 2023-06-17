統一獅「台南400獅在棒」第3天，特別邀請主題曲「慢慢變台南」主唱人大支擔任賽前活動及開球嘉賓，他也順利開出漂亮好球，近期適逢獅隊爭取冠軍關鍵時刻，大支希望能為獅隊帶來好運，期待獅隊能夠為台南市民再拚一個季冠軍、挺進季後賽，甚至直接晉級總冠軍戰。

今天賽前大支用音樂傳遞台南400，連續帶來「慢慢變台南」、「不聽」、「我可以」及「台灣SONG」4首歌曲，讓現場球迷聽得如癡如醉。

大支表示，其實自己寫了好幾首關於台南的歌曲，為何選擇台南當作這一次主題曲，主要是歌曲中寫了許多和大家互動的詞，尤其「膩」有我愛你和台南人講話的口音，很特別的呈現，希望大家會喜歡。

統一獅總經理蘇泰安說：「本週台南400主題日活動，很開心球隊能夠再次邀請大支來球場演唱及開球，能夠和在地音樂人合作也是獅隊一直努力的方向。」

蘇泰安期待透過職棒經營與在地的各行各業合作，也能夠讓更多在地台南人以挺統一獅感到榮耀，也齊心球隊在行銷活動能夠與台南市政府持續合作，服務台南市民及全台棒球迷。