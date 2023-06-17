交通部推動「中央促進公共運輸使用方案」，宜蘭縣政府原對外公布已提報國道客運1800元，以及縣內通勤750元月票方案，但縣府交通處今（17日）表示，還有提報國道客運加雙北捷運、公車的2300元月票方案，如21日經公路總局審議過關，1800、750月票最快7月上路，但2300月票涉及雙北地區系統設定等變更，上路時間預估會在年底。

縣府交通處表示，其實3個方案在5月16日就送公路總局，6月21日公總審議，此次審查是3大都會區以外的縣市。

「希望3種月票都能過關！」交通處說，如搭乘國道客運往返宜蘭、雙北地區通勤，加上搭乘公車與捷運，估計1個月交通費需要6000至7000元，2300元對通勤族誘因很大，但如審議通過，預估可能也得年底才能上路。

交通處表示，其他1800、750月票方案，如順利通過，經過與業者簽約等行政程序，預估可在7月上路。