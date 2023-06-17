屏東縣112學年度國民中小學第一階段現職校長遴選作業，已於17日辦理完成，現職校長遴選參酌各出缺學校校務現況需求、校長專長及專業表現，與校長辦學績效遴選合適校長，共計有6名國中校長連任、21名國小校長連任；12名國中校長調任、19名國小校長調任、2名國小校長留任。

國中校長遴選結果：連任者中正國中劉瑞富校長、萬丹國中黃豊欽校長、林邊國中李惠瓊校長、車城國中楊政家校長、琉球國中蘇傳桔校長、新埤國中張浩鳴校長，共計6名。

調任者鶴聲國中羅彥文校長遴選至東新國中、里港國中黃賢德校長遴選至至正國中、麟洛國中賴詠清校長遴選至牡丹國中、牡丹國中郭瓊揚校長遴選至麟洛國中、滿州國中陳英邦校長遴選至新園國中、東新國中湯博榮校長遴選至竹田國中、萬新國中曾淑勤校長遴選至南州國中、獅子國中鄭宗文校長遴選至里港國中、至正國中劉文宗校長遴選至萬新國中、新園國中陳冠良校長遴選至獅子國中、南州國中黃彗瑄校長遴選至崇文國中、高樹國中陳亮谷校長遴選至鶴聲國中，共計12名。

國小校長遴選結果：連任者凌雲國小許裕呈校長、前進國小李國賢校長、潮和國小謝相如校長、潮州國小張振茂校長、長興國小陳淑蕙校長、繁華國小鄒美華校長、社皮國小鍾文馨校長、興化國小林禎川校長、富田國小盧亭妤校長、港東國小莊忠勳校長、仙吉國小陳現義校長、港西國小楊司維校長、鹽洲國小郭明固校長、塭子國小鐘敏翠校長、萬安國小王國亨校長、南和國小模俐諾‧卡扎妮嵐校長、天南國小陳國民校長、新南國小陳和貴校長、內獅國小趙炳詠校長、泰武國小賴慶安校長、長榮百合國小陳世聰校長，共計21名。

調任者佳佐國小蕭智文校長遴選至泰山國小、三和國小吳勝智校長遴選至羌園國小、建興國小陳垣佐校長遴選至公館國小、僑德國小賴建戎校長遴選至惠農國小、力社國小黃鳳珠校長遴選至東興國小、崁頂國小李榮哲校長遴選至瓦？國小、大明國小藍乙琳校長遴選至里港國小、五溝國小羅世杰校長遴選至佳佐國小、崎峰國小郭希得校長遴選至力社國小、公館國小李忠屏校長遴選至榮華國小、民和國小黃拓榮校長遴選至崁頂國小、廣安國小王麗英校長遴選至玉光國小、麟洛國小吳進源校長遴選至崇文國小、瓦？國小林政昌校長遴選至大明國小、里港國小陳奇男校長遴選至廣安國小、泰山國小黃素英校長遴選至麟洛國小、惠農國小林純宇校長遴選至民和國小、崇文國小黃俊傑校長遴選至五溝國小、玉光國小廖淑珍校長遴選至仁和國小，共計19名。

留任者舊寮國小王逸棻校長、黎明國小謝天德校長，共計2名。

另，第二階段出缺學校國中為滿州國中、高樹國中，國小為三和國小、建興國小、崎峰國小、僑德國小、全德國小，將於6月29日進行國中小第二階段校長遴選作業。