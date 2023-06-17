國家文藝獎得主、知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆2021年底爆發涉性侵案後，對於外界關切其國家文藝獎得主資格，國藝會17日發布說明，指出此案如經法院判決定讞後，將由董事會提出討論審議。

隨著近日藝文界＃Me too潮，撒古流的性侵案再度被關注，屏東檢警在歷時9個月多的偵辦後，於去年9月21日依妨害性自主罪提起公訴。國藝會17日再發出說明，指依去年9月14日第九屆第十七次董事會決議，已修正「國家文藝獎設置辦法」第九條，新增第七項：「本基金會董事會得依其權責就國家文藝獎相關重大事項予以審議或核定」。

去年12月15日，國藝會前董事胡永芬於第九屆第十八次董事會議中提出建議事項：「對於本會第二十屆國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆涉及刑事之案件，如經法院判決定讞後，建請下屆董事會依本會國家文藝獎設置辦法之相關規定，提出討論審議後續相關事宜。」據國藝會聲明，本屆董事會將視後續發展進行討論。