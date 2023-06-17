因應全球局勢的緊張，中共總書記習近平近日頻繁強調「極限思維」、「極端情況」以及「風高浪急驚濤駭浪」這些概念。對此，長期關注兩岸情勢的台灣民眾黨中央委員、大陸委員會諮詢委員林富男分析，這可能源於俄烏戰爭擴大、中美多面向緊張持續，包括台灣、南海、貿易和先進技術等問題。

林富男認為，全球的局勢緊張已影響至台海，加上台灣即將進入總統大選的激烈階段，台灣不得不積極面對這些來自內外的「極端」挑戰。身兼高雄漢王洲際飯店集團總裁的林富男提出分析及建議，首先團結台灣穩定內部：確保政治環境穩定，防止外力利用內部分裂或混亂，涵蓋確保公平選舉、維護社會治安。

其二，他指出，建立與主要民主國家關係：與美、日、歐及南向國家等，建立更緊密關係，包括提升經濟、科技、安全的合作，並增加人文交流。

另外，即使面臨政治阻礙，台灣仍應努力參與更多的國際組織，如積極爭取加入CPTPP或與其他國家簽訂FTA，進一步多元化經濟夥伴，以減少對任何單一國家的過度依賴。他更認同台灣自主提升防衛能力，包括國防自主，可作為威懾力量，也能展示保護自身的決心。

至於恢復觀光、文化教育交流和溝通，他提倡，可以透過恢復兩岸人民觀光旅遊、學術交流、陸生來台就學以及文化活動等方式來進行交流。在緊張的時刻，和平且有效的溝通更是必要，我們需要突破目前的斷流狀況，積極促進交流，以降低誤判和緊張。

林富男強調，團結台灣推動社會和諧：在外部壓力下，內部團結和共識至關重要。台灣應推動社會和諧、政黨和解、兩岸和平。他也認為，台灣必須清楚地認識到，這些挑戰和壓力並非短期內可以解決。然而，只要我們能夠以「理性、務實、科學」的態度共同努力，我們一定能將台灣面臨的風險和挑戰降至最低。